Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal yaptığı ziyaret kapsamında Gazetemiz Genel Koordinatörü Mustafa Babayiğit ve Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile bir süre görüşerek çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Başkan Ünal, "Siyasetin öznesi insan anahtarı samimiyettir. Samimi siyasetçinin çalışmalarında geçemeyeceği kapı çalmadık kapı sıkmadık el dokunamayacağı gönül ve yürek yoktur. Bizlere şeffaf doğru güvenilir habercilik anlayışından ödün vermeden inandığı bildiği yolda kararlılıkla aşkla şevkle mesleklerini icra eden İleri Gazetesi’nin ve tüm çalışanlarının, göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Yaklaşık iki saatlik ziyaret sonrası kasabamızla alakalı belediyemiz adı altında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. ‘doğruya doğru yanlışa yanlış de’ sloganımızla yolumuza devam diyoruz. Herkesin herkesten ve her şeyden haberi olacak o sebeple yerel basımımız bizlerin vazgeçilmezi… Var olanın, yapabildiklerimizin, bildiklerimizin ve tüm özelliklerimizin tercümanı, kendimizin rehberi olmak, bizi öz kişiliğimizin dışına çıkartmadan zirveye taşır. Yani kendi kişilimizde var olan öz kaynaklarımızla büyürüz. Yolumuza o şekilde devam ederiz. İnsanın kendisini eğitmesi başlı başına bir emektir. Bir konuda uzmanlaşmak ise emekten fazlasını ister. Genellikle emek vermeye hazır olmadığımızdan, yani zora gelemediğimizden, kolay olanı seçer, gördüklerimiz gibi olmaya çalışırız. Herhangi birisi gibi değil kendimiz gibi olalım” şeklinde konuştu.

Başkan Ünal’ın çalışmalarını aktarmasından sonra Gazetemiz Genel Koordinatörü Mustafa Babayiğit ve Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür ettiler. Melike Aslı Arslan