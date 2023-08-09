Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer ve beraberindeki heyet tarafından Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.

“ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Ziyarette konuşan Vali Polat, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yozgat Bozok Üniversitemize Rektör olarak atanan Prof. Dr. Evren Yaşar hocamıza hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Rektör hocamızın ilimizin marka değeri üniversitemizi bulunduğu yerden daha yukarılara taşıyacağına eminim. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada üniversitemiz ile işbirliği içerisinde önemli projeleri hayata geçireceğiz. Bu duygularla Üniversitemiz yeni Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

“KOORDİNELİ ŞEKİLDE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTECEĞİZ”

Vali Polat’ın nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar ise, “Göreve başladığım günden itibaren desteklerini esirgemeyen Valimiz Ziya Polat’a güzel dileklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Valiliğimiz ile işbirliği içerisinde ilimizin kalkınması ve gelişmesi adına ne yapılması gerekiyorsa her zaman koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Sayın Valimize gösterdiği yakın ilgiden ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SÜZGÜN’DEN VEDA ZİYARETİ

Yozgat İl Emniyet Müdürü olarak görev süresi dolan Kenan Şaban Süzgün, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a veda ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Yozgat Emniyet Müdürlüğü görevi sona eren Kenan Şaban Süzgün veda ziyaretleri kapsamında Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’a ziyarette bulundu.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Kenan Şaban Süzgün’e Bozok Üniversitesi ile yapmış oldukları ortak çalışmalardan dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette günün anısına Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Kenan Şaban Süzgün’e günün anısına hediye takdiminde bulundu. Ahmet Ayverdi