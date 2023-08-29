Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, düzenlenecek “2. Hedik Festivali” hakkında açıklama yaptı.

Başkan Yılmaz, 9 Eylül Cumartesi günü Saat 19.00’da İstasyon Meydanı’nda düzenleyecekleri Hedik Festivaline tüm Yerköy, Çiçekdağı, Köseli ve tüm Yozgat halkını davet etti.

Yılmaz, ilçede bu yıl ikincisini gerçekleştirecekleri hedik festivali hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Festivallerin, birlik, beraberlik adına kaynaşmaya da vesile olduğunu ifade eden Yılmaz, “Festivaller şehirlerin tanıtımına önemli katkılar sağlıyor. Bizde bu kapsamda tarım şehri olan ilçemizde Hedik Festivalinin ikincisini düzenlenmesine karar verdi. İlkini geçen sene yaptık, inşallah 9 Eylül Cumartesi günüde ikincisini yapacağız. Hububat açısından oldukça büyük bir öneme sahip ilçemiz olmamız hasebiyle ‘hedik’ tarih boyunca geleneklerimizde ve kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması ve gelecek nesillerle aktarılması açısından da festivalimiz ön plana çıkıyor” şeklinde konuştu.

Bir gün sürecek Festival’in dolu, dolu geçeceğini belirten Yılmaz, “Festivalde, 45 kişilik gösteri topluluğu olan Anadolu Halk Dansları Topluluğu ve TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Selma Geçer sahne alacaktır. Bunların yanı sıra sürpriz eğlence ve hediye çekilişleri olacaktır. Bu vesile ile bir kez daha bütün hemşerilerimizi 9 Eylül Cumartesi günü Saat 19.00’da düzenleyeceğimiz Hedik Festival’imize davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi