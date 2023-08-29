Temmuz ayı içerisinde U15 Kadın Milli takım kampına katılan ve burada gösterdiği performans ile Milli takım Antrenörlerinin gözüne girmeyi başaran genç oyuncu Cemre Şener, 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında Burdur’da yapılacak olan milli takım kampında yer alacak.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ve U17 Kadın Milli Takımı Antrenörü Enis Atmaca, genç ve yetenekli yıldız oyuncular yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Kendi alt yapılarından yetişen bir çok oyuncuyu Milli takım kamplarına gönderdiklerini ve bu oyunculardın Atiye Gülseven ile Zehra Karadavut’un milli forma ile Avrupa kupalarında mücadele ettiğini hatırlatan Atmaca, “Geçtiğimiz ay içerisinde sol kanat oyuncusu Gülsima Alpaslan, sol oyun kurucu Yaren Tunçer, orta oyun kurucu Hiranur Güneş, sağ kanat Gülten Dereli ile pivot Cemre Şener’i milli takım kampına göndermiştik. Hiranur Güneş bir kez daha milli takım kampında yer alırken, Perşembe günü Burdur’da başlayacak olan Milli takım kampına bu sefer de Cemre Şener oyuncumuz davet edildi. Cemre’nin bu kampta başarılı olacağına inanıyorum. Çok iyi bir altyapıya sahibiz ve alt yapımızda yer alan oyuncularımızı bir bir Türk Hentboluna kazandırmaya devam ediyoruz” dedi.

U15 Kadın Hentbol Milli takım kampına davet edilen Cemre Şener ise ikinci kez milli takım kampına davet edildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kamp sürecinin, kendisine hem yeteneklerimi geliştirme fırsatı sunduğunu dile getiren Şener, “Diğer takımlarda kampa katılan arkadaşlarımız ile bir araya gelip birlikte antrenman yapmak, oyun stratejilerini öğrenmek ve birbirimizden öğrenmek için harika bir deneyim olacak. Aynı zamanda, ülke genelinden seçilmiş en iyi yeteneklerle bir araya gelme şansı da beni oldukça heyecanlandırıyor. İkinci kez davet edilmek, benim için daha fazla sorumluluk anlamına geliyor. Takımın bir parçası olarak daha fazla katkıda bulunmak ve yeni arkadaşlar edinmek için sabırsızlanıyorum. Sonuç olarak, ikinci kez U15 Kadın Milli Takım kampına davet edilmek benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı. Hem kişisel olarak gelişmek hem de ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben Antrenörüm Enis Atmaca ve Kulübüm Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına da teşekkür ediyorum. Onlar olmasa ben bu noktaya gelemezdim” diye konuştu. Haber Merkezi