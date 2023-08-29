BİK'ten yapılan yazılı açıklamada, internet haber sitelerinin ziyaretçi trafik bilgilerinin tespitinde yerli ölçüm sisteminin kullanılması çalışmalarında önemli bir aşamanın tamamlandığı bildirildi.

BİK analitik ölçüm sistemi çalışmalarına şubatta başlandığı aktarılan açıklamada, haziranda ilk veri akışının alındığı, sistemin temmuz boyunca gerçekleştirilen çok yönlü kontrol ve güvenilirlik testlerinden başarıyla geçtiği ifade edildi.

Yozgat’ta bulunan haber sitelerini de ilgilendiren açıklamada, BİK Analitik'in 1 Ağustos'tan itibaren kurum görev alanındaki tüm internet haber sitelerini 7/24 esasına bağlı olarak kesintisiz takip ederek elde ettiği verileri ilgili birim müdürlükleri ekranlarına yansıttığı, anlık raporlama kabiliyeti sayesinde 1 Ekim'e kadar haber sitelerinin eksiklerini tamamlamalarında önemli bir rol üstleneceği kaydedildi.

398 SİTENİN ZİYARETÇİ TRAFİĞİ ÖLÇÜLDÜ

İlk etapta 50 haber sitesi üzerinde gerçekleştirilen testlerin ardından temmuzdan itibaren kurum görev alanındaki bekleme süresindekiler hariç 398 sitenin ziyaretçi trafiğinin ölçümlenerek kayıt altına alındığı anlatılan açıklamada, günlük tekil ziyaretçi, aylık ortalama tekil ziyaretçi, yurt içi-yurt dışı ziyaretçi ve sayfa görüntülenme sayıları ile ortalama sayfada kalma sürelerine ilişkin verilerin, bugün itibarıyla İlan Bilgi Sistemi (İLANBİS) üzerinden haber siteleriyle paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bilgi paylaşımı, haber sitelerinin BİK'in referans alacağı ölçütleri önceden öğrenmeleri ve kurumun kriterlerine uyum sağlamaları açısından rehber niteliğinde olacağı vurgulandı.

YURT İÇİ KAYNAKLI OLANLAR DİKKATE ALINIYOR

BİK Analitik ölçümlemelerinde Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler esas alındığı bildirilen açıklamada, "Buna göre, tekil ziyaretçi sayılarının kategori ve göstergelere göre en az yüzde 15'inin doğrudan gelen ziyaretçilerden oluşması gerekiyor. Günlük ortalama sayfada kalma süresi 1’inci, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci kategorilerde yer alan internet haber siteleri için en az 1 dakika, genel kategorideki siteler için ise en az 2 dakika olarak belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, genel kategori hariç ziyaretçi trafik bilgilerinde yurt içi kaynaklı olanların dikkate alındığı, genel kategoride yer alan internet haber sitelerinin yurt dışı kaynaklı trafiklerinin ise yüzde 5'inin analize dahil edildiği kaydedildi. Öte yandan ziyaretçi trafik bilgilerinde manipülasyon yapıldığına ilişkin kanaat oluşması halinde haber sitesine dair tüm verilerin detaylı incelemeye alındığı aktarıldı.

“RESMİ İLAN VE REKLAM HAKKINDAN YARARLANABİLECEK”

Açıklamada, internet haber sitelerinin, mevzuatın genel hükümlerinin yanı sıra bulunduğu kategoride aranan ziyaretçi trafiği başta olmak üzere şartları asgari düzeyde karşılamaları halinde ancak resmi ilan ve reklam yayımlama hakkından yararlanabildiği hatırlatıldı.

BİK Analitik'in, internet haber sitelerinin trafik yükümlülüklerini sağlayıp sağlamadığına yönelik veri analizleri yaptığı ve haber sitelerinin kesintisiz olarak denetlenmelerine imkan sağladığı aktarılan açıklamada, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne göre gazetelere ait internet haber sitelerinin 30 Eylül'e kadar asgari trafik şartından muaf tutulduğu, deprem bölgesindeki 10 ilde yayın yapan internet haber siteleri için bu sürenin 31 Aralık'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, büyük özveriyle yürütülen dijital altyapı çalışmaları ve geliştirilen BİK Analitik yazılımıyla nitelikli gazetecilik yapan internet haber sitelerinin haklarının korunacağını ifade etti.

Erkılınç, basında dijital dönüşümün sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla kurum olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Gazeteciliğin dijital mecrada sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi bağlamında gerek mevzuat düzenlemeleri, gerekse teknik geliştirmeler anlamında önemli bir süreçten geçiyoruz. İnternet haber sitelerimize hazırlıklarını yapabilmeleri için makul süreler tanındı. Şimdi ise internet sitelerimizden elde ettiğimiz verilere dair bilgi paylaşımına başlamış bulunuyoruz. En çok önemsediğimiz konuların başında haber sitelerinin trafik verileri geliyor. Mevzuatla ortaya koyduğumuz ölçütlerin tek amacı mesleki niteliğin yükseltilmesini sağlamaya yönelikti. Bunu da denetlemenin en güvenilir yolu site trafiklerini ölçümlemeden geçiyor. Dolayısıyla BİK Analitik nitelikli gazeteciliğin en büyük güvencesi olacak." AA