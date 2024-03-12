Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, geçmiş dönemde gerçekleştirdiği hizmetlere gereken önemin verilmediğini belirterek bir açıklama yaptı.

5 yıl boyunca görevde olduğunu vurgulayan Arslan, bu süre zarfında büyük çaba sarf ederek önemli projeler gerçekleştirdiklerini ancak bu projelerin yeterince korunmadığını dile getirdi.

Arslan, geçmişte gerçekleştirdiği bazı hizmetleri hatırlatarak ve günümüzdeki durumlarını paylaşarak, mevcut belediye yönetiminin yapılan hizmetlere gerekli özeni göstermediğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamasında Arslan, "Biz çalıştık ancak yapılanları koruyamadılar. Belediye başkanlığı sürecimizde Yozgat'a büyük bir özveriyle hizmet ettik. Önemli eserler bıraktık. Gerçekleştirdiğimiz projelerden sadece birkaçını hatırlatmak ve günümüzdeki durumlarını sizin değerlendirmenize sunmak istedik. Sizce Yozgat için en uygun hali hangisi" ifadelerini kullandı.

Arslan, Yozgat Park, Kapalı Pazar yeri ve Sosyal Tesisleri, Yeni Hal Binası, Çok Katlı Otopark, yeni parklar gibi alanları içeren bir video hazırlayarak, şuan ki bakımsız durumlarını kamuoyuyla paylaştı.