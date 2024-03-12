Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen Tarımda Kadın Emeği Zirvesi’ne katılan Yozgatlı kadın yatırımcı Nimet Türker’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a anlamlı hediye.

6-8 Mart tarihlerinde düzenlenen Tarımda Kadın Emeği Zirvesi adlı programda Yozgat’tan programa katılan kadın yatırımcı Nimet Türker Aydıncık’ta Kadınlar tarafından işlenmiş Yerel Ürünü Ametist Taşı ve yöreye ait iğne oyasından yapılan Cehirlik Lale'sini Emine Erdoğan’a taktim etti.

Ayrıca Sorgun’da Fide Serası kuran Kadın Yatırımcı Munise Çetin'de Emine Erdoğan’ın programında plaket alarak Yozgat’ı güzel şekilde temsil etti.