Tahmini Okuma Süresi: dakika

Genel Müdür Cavit Erkılınç, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Türk basını adına tarihi ve hayati gelişmelere şahitlik ettiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz” dedi.

Genel Müdür Erkılınç mesajında şunları kaydetti: “Paydaşlarımızın desteğiyle 2022’de temellerini attığımız konvansiyonel medyadan dijital medyaya geçiş sürecini, tüm belirsizlikleri giderecek şekilde kazanım yılının devamı olarak gördüğümüz 2023’te başarıyla nihayete erdirmiş bulunuyoruz. Artık basınımızın ‘kâğıt baskı biterse, gazeteler kapanırsa’ diye geleceğe matuf endişesi kalmamış, aksine gazetecilik mesleğinin hiçbir kısıtlama olmaksızın anlık ve kesintisiz sürdürülebileceği yeni bir yayıncılık dönemine girilmiştir. Basınımız, geleneksel gazeteciliğe kıyasla daha düşük maliyetlerle faaliyetlerini sürdürme imkânına kavuşurken, resmî ilanların yayımına ilişkin mevzuat sağlam yasal temeller üzerine oturtulmuş, ilan yayımının devamı yönünde önemli adımlar atılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılında resmî ilan ve reklam desteğiyle basın işletmelerinin ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarının yanında, basın emekçilerinin özlük haklarının da güvenceye alınması bir diğer kıymetli kazanım olmuştur. Geçtiğimiz yıl internet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına dâhil edilmesiyle oluşan 4 bine yakın yeni istihdamla birlikte sayıları 10 bine ulaşan fikir işçimiz ve 30 binin üzerindeki sektör çalışanımızla her geçen gün büyüyen ve güçlenen basın ailesinin ferdi olmaktan büyük gurur duyuyorum. Dolayısıyla resmî ilan fiyat tarifesinde iki yıl üst üste beklentilerin üzerinde gerçekleşen artışları da birlikte çok güçlüyüz sloganımızın tebarüz etmesi olarak görüyorum. Bundan böyle basınımız çok çalışıp, insan kaynağını doğru kullanarak nitelikli yayıncılık yapması halinde, helalinden bol rızık kazanabileceği bir dönemin kapısından içeri girmiştir. Sonrası basınımızın iradesindedir. Daha önce de ifade ettiğim üzere yolumuz açık ve hedefimiz bellidir… Yurdumuzun her yerinde ülkemizin ve milletimizin meselelerine duyarlı, kamu menfaatlerini gözeten, içinde bulunduğu toplumun yükselen sesi olacak ve en zor zamanlarda ufkumuzu aydınlatacak Türkiye Yüzyılına yaraşır bir basına kavuşmak en büyük hayalimizdir. Bu vesile ile hedeflerimize yönelik elimizden gelenin en iyisini yapmaya dair kararlılığımızı ve inancımızı yeniden teyit ediyorum. Böylesine önemli bir dönemde sizlere hizmet etme imkânı sunan Rabbime sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın tüm insanlık için sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyor, okurlarınıza güzel haberler sunacağınız bereketli yıllar temenni ediyorum saygılarımla.”