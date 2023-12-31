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Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, “Ülkemizde sigara bağımlılığı ciddi boyutlarda, yapılan araştırmalarda yaklaşık 15 milyon kişinin sigara bağımlısı olduğu düşünülüyor. Türkiye dünyada sigara kullanan bireylerde kişi başına düşen ortalama günlük sigara adedinde ise 17.1 oranıyla birinci sıraya çıktı. Bu durum hem bireysel hem de sağlık açısından ülke ekonomisine büyük zarar veriyor” dedi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE YEŞİLAY

Başkan Alp Sinan Ertürk, “Tütün (sigara), alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden ve çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay ise ülke genelinde bağımlılığa karşı 120 şubesiyle, 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve 110 bin gönüllüsüyle verdiği mücadele ile dikkatleri çekiyor” şeklinde konuştu.

YEŞİLAY YOZGAT ŞUBESİ ÜNİVERSİTE’DE

Yeşilay Yozgat Şubesi de Yozgat Bozok Üniversitesi’nde düzenlediği etkinlikle hem sigaranın zararlarına dikkat çekti hem de sınırlarını çizerek farkındalık yarattı. Yaklaşık 700 Yeşilay gönüllüsünün bulunduğu üniversitede yapılan etkinlik binlerce öğrencinin bakışları arasında gerçekleşti. Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, bağımlılıkla mücadele de Yeşilay olarak Yozgat’ta faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini söyledi.

SİGARASIZ ALAN ETKİNLİĞİ

Yozgat Bozok Üniversitesi’nde etkili faaliyetlerde bulunan Yeşilay Yozgat Şubesi, yapılan görüşmeler ile Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi önünde “Sigarasız Alan” etkinliği düzenledi. Yeşilay Yozgat Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanı Bayram Erus ve Yeşilay gönüllüleri tarafından hazırlanan şablonlar ile yerler boyanarak kırmızı şerit ile sigara içilmez yazıldı.

“FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK”

Fakülte Sekreteri Ahmet Demir’in de destek verdiği etkinlik sonrasında yerler boyanırken, öğrenim gören binlerce öğrencide meraklı gözlerle olup biteni izledi. Yeşilay Yozgat Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanı Bayram Erus, “Etkinlik esnasında kapıdan 10 metre ileriye çizgi çekerek bu alanda sigara içmenin yasak olduğunu göstermekle birlikte sigaranın zararları konusunda bir farkındalık yaratmak istedik. Bu sayede kapı önünde sigara içilmeyecek ve sigara içmeyen insanlar fakülte içerisine girip çıkarken rahatsız olmayacaklar” dedi.

Öğrenciler ise yerlerin boyanıp sigara içilmez yazısının büyük farkındalık yarattığını, özellikle sigara içenlerin üzerinde çok etkili olduğunu söylediler.