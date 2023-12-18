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Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu (YOBÜ-GGT) tarafından 11-14 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen “Kariyerime Giden Yol” programı başarıyla tamamlandı.

YOBÜ Kariyer ve Mezun Merkezi Toplantı Salonu’nda YOBÜ-GGT Başkanı Ayşe Uçar’ın öncülüğünde gerçekleştirilen eğitim etkinliğinden farklı bölümlerden topluluk üyesi öğrenciler yanı sıra topluluk dışından da katılanlarla 35 civarında genç yararlandı.

İŞKUR-İş Kulübü Lideri Abdullah Abdülkadir Karaduman tarafından verilen eğitimlerde; “Kariyer Planlama ve Kişisel Farkındalık”, “Özgeçmiş Hazırlama” ve “Mülakat Teknikleri” konularında bilgiler paylaşıldı.

İş görüşmelerinde ilk izlenimi doğuran mülakatlardaki iyi performansının pozitif bir etkiye sebep olacağı, adayın sahip olduğu yetenekleri, deneyimleri ve şirket kültürüne uygunluğunun özenle değerlendirilen hususlar olduğu, iletişim becerilerinin büyük rolünün olduğu ve bu yolla işyerinde etkili bir işbirliği için kişinin yetkinliklerinin ve geliştirilmiş becerilerinin ne denli değerli olduğu farklı yönleriyle ele alındı.

Oyunlaştırılmış yollarla, modelleme ve simülasyonlarla zenginleştirilerek verilen eğitim süresince öğrencilerin etkileşimli ve aktif katılımına imkân tanınan programda öğrencilerin soruları da cevaplandırıldı.

Eğitim etkinliğinin son günü programın bir kısmına katılan YOBÜ-GGT Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yapılan çalışmaların önemine değinerek, okul süresince derslerdeki başarıları yanında becerilerini, yeteneklerini ve yetkinliklerini böylesi faaliyetlerle daha da geliştirebileceklerine değinerek hem katılan öğrencileri tebrik etti hem de eğitmenlik yapan İŞKUR-İş Kulübü Lideri Abdullah Abdülkadir Karaduman’a teşekkür etti.