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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk uygulamasına tabi olan 76 bin 780 dosyadan, 32 bin 98’inde tarafların el sıkışarak anlaştığını söyledi.

Adalet Bakanı Tunç, 1 Eylül itibariyle başlayan kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamasıyla ilgili başvuru sayısının 76 bin 780 olduğunu söyledi. Başvurunun ardından ilerleyen günlerde arabulucuların taraflar arasında görüşmeleri yaptığını vurgulayan Bakan Tunç, sisteme tabi olan dosyalardan 32 bin 78’inin anlaşma ile sonuçlandığını kaydetti.

UYUŞMAZLIKLAR DOSTANE BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜLDÜ

Kira uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk uygulamasının hem toplumsal barışa katkı sağladığını hem de yargının iş yükünü azalttığını belirten Bakan Tunç şunları kaydetti: “1 Eylül tarihinden itibaren başlattığımız kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru oldu bu başvurulardan 32 bin 98’i anlaşmayla sonuçlandı böylece 64 bin kiracı ve kiralayandan oluşan vatandaşımız dava yoluna gitmeden dostane bir şekilde uyuşmazlığı çözdüler. Tarafların anlaşması, tahliyeleri ve yeni kiralama ihtiyacını azaltarak kira fiyatlarının düşmesine de katkı sağladı.

Ağustos ayında 20 bin kira davası açıldığını düşündüğümüzde 3,5 ayda yaklaşık 70 bin dava açılması muhtemel iken dava sayısının 13 bin 923’te kalması yargının iş yükünün de azalmasını sağladı. En önemlisi de kiracı ev sahibi tartışmalarını aza indirerek toplumsal barışa da hizmet etti.”