Katıldığı bir televizyon programında açıklama yapan Bozdağ; “18 bin 500 diye daha önce açıklamıştım. Ancak bizim daha önce olan kadrolarımızı da ilave ettik. Şu anda 22 bin 120 personel alımı için yazımızı Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Onlarla da yazımızı, görüşmemizi tamamladık. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse hangi ilde, hangi branşta kaç kişi alacağımızın ilanını yapacağız. Şimdiden bu sınava müracaat edecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah umduklarını bulurlar” ifadelerini kullandı.

Daha önce 18 bin 500 kişi alınacağını bildiren Bekir Bozdağ, bu sayının 22 bin 120 kişiye çıkarıldığını duyurdu. Alımlara yönelik ilanlar önümüzdeki hafta yayımlanacak. Haber Merkezi