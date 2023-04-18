AK Parti İl Başkanlığında partilerle bir araya gelen Yılmaz, 14 Mayıs seçimlerinde herkesten elini vicdanına koyarak karar vermesini istiyorum dedi.

Başkan Yılmaz, “Recep Tayyip Erdoğan döneminde hizmet katbekat fazladır. Bizden önce hizmet verenlerden daha fazla, 20 yıl, 40 yıl, 60 yıl hizmet edenlerden daha fazla. Bize 80 yıl hizmet edenlerin toplamından katbekat fazla hizmet getirdiysek o zaman sadece 'hizmet ettiniz' demek yetmez, bir de bu kadroya teşekkür etmek gerekir" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz parti binasında yaptığı açıklamada; “14 Mayıs 2023 seçimi hem Yozgat’ımıza hem Türkiye’mize hayırlı uğurlu olsun. 14 Mayısta yapılacak olan seçim gerçekten çok önemli. Bu seçimi önenmeli kılan sadece bizler değil yurtdışında ki basın yayın organlarının 2023 yılında dünyada ki yapılan seçimler içerisinde en önemlisi Türkiye’dekidir. Türkiye’de ki seçim neden önemlidir Türkiye bölgesinde etkin, lider coğrafyanın kaderini değiştirebilme yeteneğine sahip. Balkanları, Kafkasları, Orta doğuyu, Kuzey Afrika’yı etkiler. Onlar Libya da bir değişiklik istiyorlarsa Orta Doğuda, Irakta. Suriye’de bir değişiklik istiyorlarsa Kafkaslarda bir değişiklik istiyorlarsa kendi düşüncesinde birilerinin iktidara gelmesini Türkiye’nin yönetiminde söz sahibi olmasını istiyorlar. Bu seçim gerçekten önemli gelecek yüz yılın rotasını o günden belirlenecek. Sayın Cumhurbaşkanımızı hükümette kurmakla yetkilendirilecek hem da aynı zamanda Cumhurbaşkanımıza destek verecek parlamentoyu oluşturacak 28. Dönem Milletvekilini seçeceklerdir. Güçlü bir yönetim, güçlü bir parlamentoyla inşallah Türkiye Yüzyılın da Türkiye’nin ufku da yolu da bahtı da açık olacaktır. Yeteri kadar çalışılırsa her şey mümkündür Cenabı Allah hiçbir emeği zayi etmez. Yozgat’ta 4 Milletvekili var. 4 Milletvekili için çalışırsak 4 tanesini de alırız durmadan çalışırsak kalpleri çeviren Allah’tır. Bizlerin çalıştığını en güzel halk belirler gerçekten bunlar 4 milletvekilini hak ediyor der gider oyunu verir. Allah Yozgat’ın yolunu bahtını açık etsin inşallah. 14 Mayıs seçiminin Yozgat için Sivas için hayırlı uğurlu olsun. Sivas’tan bakınca Yozgat bizim batıya açılan kapımız geçmişte kıyasladığımızda çok iyi bir noktada. İçeride bu büyüme belli olmuyor ama dışardan görününce çok belli oluyor. Bizler Yozgat’tan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

HIZLI TREN AYIN 26’SINDA AÇILACAK

Ankara- Yozgat- Sivas hızlı tren hattının 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete açılacağını belirten AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Allah nasip ederse hem Yozgat hem Sivas hızlı tren açılışı yapılacak. Bu proje 64 Milyarlık bir yatırım 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programları resmi gazete yayınlandı. Ankara-Sivas hızlı tren proje bedeli 64 Milyar lira. Türkiye’de bu ana kadar bu miktarda bir proje bedeli olan projenin bir elin parmağını geçmez belki de hiç yok. Avrasya tünelinden daha büyük bir maliyet. Yavuz Sultan Selim köprüsünden daha büyük. Osman Gazi köprüsünden daha büyük bir maliyet. 1915 Çanakkale köprüsünden daha büyük bir proje. 12 saatlik Ankara-Sivas 2 saate düşecek. Hızlı trenlerin rakibi uçaklardır uçaklardan da daha pahalıdır. Uçaklar sizi şehrin dışından alır şehrin dışına bırakır bir de şehre gelmek için artı masraf yaparsınız. Hızlı trenler şehrin merkezinden alırlar şehrin merkezine bırakırlar. Yozgat’ın şahlanışı hızlı trenle başlayacak. Türkiye yüzyılı hızlı tren ile hem Sivas hem Yozgat için başlayacaktır emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yozgat’ımız, Sivas ve Kırıkkale için hızlı tren hayırlı uğurlu olsun. Yerköy’de, Sorgun’da, Akdağmadeni’nde istasyonları var insanlar bu güzel hizmetten yararlanacak. Yaklaşan Ramazan Bayramının Ülkemize milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir