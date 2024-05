Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, 4 Mayıs Uluslararası İtfaiyeciler Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Başkan Zararsız, “Hayatın içinde maddi ve manevi sorumluluğu çok büyük olan görevlerden biri kuşkusuz ki itfaiyeciliktir” dedi.

Zararsız yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hayatın içinde maddi ve manevi sorumluluğu çok büyük olan görevlerden biri kuşkusuz ki itfaiyeciliktir. Muhtelif yangın ve kazalarda can ve mal kaybını korumaya yönelik görev yapan itfaiyeciler, diğer yandan da kendi canlarını riske atmaktadır. İtfaiyecilerimiz insanın hayatını etkilediği kadar, doğadaki diğer canlıların da yaşama sebebi olabilmektedir. Onlar, kimi zaman araçlarımızın kaputlarında, kimi zaman apartman çatılarında, kimi zaman ağaç tepelerinde, kimi zamansa orman yangınlarından zarar görmemek için umutla ama çaresizce yardım bekleyen canlıların ve can dostlarımızın da kahramanlarıdır aslında. Zorlu mesleklerini kahramanca icra eden itfaiye erlerine bizlerin de destek olması; başta izmarit gibi, ormanda piknik yapmak gibi, tarımsal faaliyetlerde kolayca yangına sebebiyet verebilecek durumlara karşı bilinçli olunması toplumsal ve vicdanı bir görev olmaktan öte canlı hayatı için zorunluluktur. Kısaca sosyal hayatın ve doğanın uyum içinde sürmesi için bu bilinci toplumun her bir ferdine kazandırmak çok önemlidir.”