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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugün itibarıyla gerçekleştirilen ödemeleri duyurdu. Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı aracılığıyla bugüne kadar hanelere toplamda 60,3 milyar lira destek sağlandığını belirtti.

Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin yanı sıra gelir kriteri üzerinden dezavantajlı durumda olan aileleri de programa dahil ettiklerini vurgulayarak, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bir bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında her ay düzenli olarak hanelere destek sağladıklarını belirterek, "İhtiyaç sahibi ailelere yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu ay içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere toplamda 4 milyar lira ödeme gerçekleştireceğiz." dedi.