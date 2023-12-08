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Akdağmadeni ilçesinde, Avrupa Birliği Eğitim, Gençlik ve Spor Programları çerçevesinde Erasmus+ projeleri kapsamında Avusturya’ya giden öğrenciler Kaymakam Fatih Topuz’u makamında ziyaret etti.

Avrupa Birliği Eğitim, Gençlik ve Spor Programları çerçevesinde Erasmus+ projeleri kapsamında Avusturya’ya giden Akşemsettin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Akşemsettin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi idarecileri ve öğretmenleri ile birlikte Kaymakam Fatih Topuz’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Topuz, Erasmus Projesine katılan öğrencilerin gerçekleştirdiği faaliyetlerin onlara kattığı faydaları, duygu ve düşüncelerini dinleyerek bu nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.