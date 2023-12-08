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Genel Başkan Taşkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi vaatleri arasında yer alan kira yardımı ve büyükşehir tazminatının hayata geçirilmesini istediklerini söyledi.

İstanbul’a taşınan BDDK’nın, hayat pahalılığı nedeniyle uzman kadrolarında çalışanlarına 45 bin lira tazminat ödeneceğine dair haberlerin, İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşayan ve 23 bin lira maaş alan memurlar ile memur emeklilerinin beklentilerinin tersine bir gelişme olduğunu ifade eden Taşkın, torba yasa ile kamu çalışanlarının mali durumlarının iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Torba Yasa da evlenenlere kredi, emeklilik düzenlemesi, ev hanımlarına emeklilik, memur maaşları, memur emeklilerinin maaşlarıyla ilgili düzenleme, SSK, Bağ-Kur, taşerona kadro düzenlemelerinin yer almasının beklendiğine dikkat çeken Taşkın, bu kesimler için yapılacak düzenlemeyi desteklediklerini, ancak memur ve memur emeklilerinin hayat pahalılığında nasıl bir zorluk içinde yaşamaya çalıştıklarının görülerek, bunların sağlıklı hayat sürdürebilmelerini sağlayacak düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Memurların 3600 ek göstergeden yararlanabilmeleri için düzenleme yapılmasının gerekli olduğunu belirten Taşkın, kamuda çalışan bazı memurların 3600 ek göstergeden mahrum edilerek haksızlık yapıldığını, Bayram İkramiyesi, gündüz mesaisi ile gece nöbet ücretlerinin birbirinden farklı değerlendirilmesi, günümüzün ekonomik koşulları dikkate alınarak sosyal yardımların artırılması ve yardımcı hizmetli kadrolarında çalışanların bir defaya mahsus olmak üzere memur kadrolarına geçirilmesi gibi konularda düzenleme yapılması gerektiğini, bunlarla ilgili beklenti içinde olan kamu çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için bu torba yasa ile düzenleme yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.