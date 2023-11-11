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Yozgat’ın Saraykent ilçesinde doğan Serdar Görel’in Atatürk’e benzerliği hayatını değiştirmişti.

Yozgatlı Serdar Görel, Atatürk'e olan benzerliğiyle geniş kitlelerin dikkatini çekti. Saraykent ilçesinde doğan ve ailesinin restoranında aşçı yardımcılığına başlayan Görel, zaman içinde bu benzerliğiyle tanınan bir isim haline geldi. 29 Ekim'de gerçekleştirdiği canlı yayınla adından söz ettiren TikTok fenomeni Görel, 10 Kasım sabahı açtığı yayınla tekrar gündeme oturdu.

ATATÜRK’E BENZEYEN YOZGATLI

İlk ve orta öğrenimini Yozgat’ın Saraykent İlçesi’nde tamamladıktan sonra 13 yaşına İzmir’de bulaşıkçı olarak başladığı aşçılık serüvenini ailesine ait restoranda aşçı yardımcılığı ile başlayan Görel, 10 yıl önce gazetemize özel açıklamada bulunarak kendisi hakkında bilgi vermişti.

Serdar Görel, Almanya'da çeşitli ülkelerin restoranlarında aşçı başı olarak çalıştıktan sonra 1994 yılında Türkiye'ye dönüş yaparak Bursa'ya yerleşti. Yıllar içinde aşçılık kariyerine devam eden Görel, Atatürk'e olan benzerliği sayesinde ulusal düzeyde dikkat çekti. Uludağ Profesyonel Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevler üstlenen Görel, farklı illerde katıldığı programlarda insanların ilgi odağı oldu.

Görel, Antalya Manavgat'ta katıldığı bir aşçılık yarışmasında Atatürk'ü seven bir teyze ile yaşadığı anıyı paylaştı. Yaşlı teyzenin Atatürk'e olan sevgisi nedeniyle Görel'e olan ilgisi günlerce devam etti. Görel, zamanla Atatürk'e olan benzerliğinin arttığını ve bu nedenle insanların ilgisini daha fazla çekmeye başladığını ifade etti.

Evli ve iki çocuk babası olan Serdar Görel, sahip olduğu iş yerinde sadece kendisini görmek isteyen ziyaretçilere karşı ilgiyle karşılanıyor. Görel'in Atatürk'e olan benzerliği, onun yaşamını ve kariyerini büyük ölçüde etkileyerek Türkiye genelinde tanınan bir isim haline gelmesine neden oldu.