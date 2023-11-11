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Otomobil sektöründe yatırım aracı olma algısı değişirken, birçok otomobil markası Kasım ayında tüketicilere özel kampanyalarını duyurdu. Kredi, takas desteği ve nakit indirim gibi avantajları içeren kampanyalarla otomobil alımı daha cazip hale geliyor.

CİTROEN: YÜZDE 0 FAİZ VE ÖZEL İMKANLAR!

Citroen, Kasım ayında C3 Aircross modelini 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle sunuyor. C4 X ve C4 modelleri için ise yakıt kartı hediyeleri ve özel kredi fırsatları mevcut. SUV modeli C5 Aircross da benzer şekilde avantajlı finansman seçenekleri ile dikkat çekiyor.

DS AUTOMOBİLES: TAKAS DESTEĞİ VE YÜZDE 0,99 FAİZ!

Fransız otomobil üreticisi DS Automobiles, Kasım ayında takas desteği ve 300 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri sunuyor. Bu avantajlarla kullanıcılar, hayallerindeki otomobile daha uygun şartlarda sahip olma fırsatını değerlendirebilirler.

HONDA: YÜZDE 0 FAİZ VE TAKAS İMKANLARI!

Honda, Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerinde özel kampanyalar sunuyor. Civic Sedan için 280 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizli 12 ay taksit veya 185 bin TL takas imkanı mevcut. HR-V e:HEV için ise 190 bin TL'ye kadar kredi kullanımında yüzde 0 faiz veya 120 bin TL takas desteği avantajları sunuluyor.

MG: FAİZ İNDİRİMİ VE TAKAS DESTEĞİ!

Çinli SAIC bünyesindeki İngiliz otomobil markası MG, ZS ve HS modellerinde özel fırsatlar sunuyor. ZS modelinde 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,59 faizli kredi, ayrıca 80 bin TL takas desteği sunuluyor. HS modeli için ise 250 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0,59 faizli kredi ve 100 bin TL takas desteği avantajları mevcut.

OPEL: GRANDLAND VE ASTRA'DA İNDİRİM FIRSATLARI!

Alman markası Opel, Grandland modelinde kredi tekliflerine ek olarak versiyona bağlı indirim tutarları sunuyor. Astra'da ise 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredili ödeme seçenekleri mevcut. Crossland ve Mokka modellerinde de çeşitli indirimler ve 12 ay vade ve yüzde 0.99 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

PEUGEOT: GENİŞ MODEL YELPAZESİYLE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR!

Peugeot, geniş model yelpazesiyle Kasım ayında da özel kampanyalarını sürdürüyor. 308, 408, 208, 508, 3008 ve 5008 modellerinde 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ve cazip nakit indirimleri mevcut. Bu fırsatlarla Peugeot tutkunları istedikleri modele uygun avantajlı koşullarla sahip olabilirler.

SEAT: ÖZEL FAİZ ORANLARIYLA KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR!

SEAT Türkiye, Ibiza, Arona, Tarraco ve Leon modellerinde özel faiz oranlı taşıt kredileri sunuyor. Bu kapsamda Ibiza ve Arona modelleri 12 ay vadeli 300 bin TL kredi tutarı için aylık yüzde 1,79 faiz oranıyla, Tarraco ise 12 ay vadeli 222 bin TL krediye sıfır faiz imkanıyla alınabiliyor. SEAT'ın kampanyasında 1 milyon 245 bin TL'den başlayan Leon modelleri ise 12 ay vadeli 222 bin TL krediye sıfır faiz imkanıyla alınabiliyor.

SKODA: SUV MODELLERİNDE İNDİRİM VE FAİZSİZ ÖDEME SEÇENEKLERİ!

Skoda, Kasım ayında SUV ürün ailesi olan Kamiq, Karoq ve Kodiaq modellerinde çeşitli indirimler ve yüzde 0 faizli ödeme seçenekleri sunuyor. Bu avantajlarla Skoda tutkunları, kaliteli ve konforlu SUV modellerini daha uygun şartlarda sahip olabilirler.

TOYOTA: COROLLA CROSS İNDİRİMİ VE YÜZDE 0 FAİZ!

Toyota'nın Corolla Cross modeli, Kasım ayında 200 bin TL’ye varan indirimle birlikte 1 milyon 495 bin TL’den başlayan fiyatlarla veya 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Corolla Sedan ve Corolla HB modellerinde de özel kredi ve nakit indirim fırsatları mevcut.