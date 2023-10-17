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Şu anda beta programındaki kullanıcılara sunulan bu özellik, kullanıcıların eski mesajlara hızlıca ulaşmalarını sağlayacak.

WhatsApp, web uygulamasını geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor ve beta programı kapsamında yeni özellikler sunuyor. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, mesajlarını tarihe göre arayabilecekler. Özellik, tarih tabanlı arama işlevini kullanıcıların hizmetine sunuyor.

WhatsApp Web uygulamasını kullananlar, bu özelliği kullanarak belirli bir tarihte alınan veya gönderilen mesajları kolayca bulabilecekler. Kullanıcılar, takvim simgesine tıklayarak belirli bir tarihe gidip o tarihte yapılan konuşmaları inceleyebilecekler. Bu özellik, özellikle geçmiş konuşmalardan belli mesajları geriye dönük olarak bulmak isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı olacak.

Tarihe göre mesaj bulma özelliği şu anda WhatsApp'ın iOS beta sürümünde bulunuyor ve iOS kullanıcıları tarafından test edilebiliyor. Ancak WhatsApp web uygulamasına ne zaman geleceği henüz net değil. Kullanıcıların bu özelliğe resmi bir güncelleme ile erişebilmesi için bir süre daha beklemeleri gerekebilir. Bu yeni özellik, kullanıcıların eski mesajlara kolayca ulaşmalarını sağlayarak WhatsApp deneyimini geliştirecek.