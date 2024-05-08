Yozgat merkez, Boğazlıyan, Kayseri ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen narkoçelik operasyonunda 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda; muhtelif tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, il merkezi, Boğazlıyan, Kayseri ve Diyarbakır illerinde 07 Mayıs 2024 tarihinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Narkoçelik Operasyonunda 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Tespit edilen adreslerinde yapılan aramalarda; muhtelif tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup gözaltına alınan şüpheliler gerekli yasal işlemler akabinde adli mercilere intikal ettirilecektir. İl Emniyet Müdürlüğü olarak zehir ve zehir tacirleri ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” denildi.