“Betonarme yapılar arasından çıkıp yeşille, toprakla yaşamak her çocuğun hakkıdır” ana fikriyle başlatılan "Green Schools and Flowers" steAm eTwinning projesi ekim ayı itibariyle başladı.

İngilizce öğretmeni Ülkü Koç önderliğinde öğrenciler, proje kapsamında ülkeyi okullarından başka Litvanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan'dan 20 okul ile yıl boyunca birlikte çalıştılar. İletişim becerilerini, steAm kabiliyetlerini planlı çalışmalarla geliştirdiler.

Disiplinler arası çalışmalar yaparak öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini, web 2.0 araçları yoluyla güncel teknolojiyi eğitim hayatlarında kullanmayı, e güvenlik kurallarının önemini ve günlük hayatlarında kullanmalarını amaçlayan proje kapsamında çocuklar başka ülkelerden akranlarıyla erken yaşta tanıştılar. İngilizce eğitimlerini yabancı ülkelerdeki arkadaşları ile iletişim kurarak ve ürettikleri vidyolar aracılığıyla gerçek hayatta kullanma fırsatı buldular.

Proje çalışmaları kapsamında öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği içinde "Dikey Tarım ve Uygulamaları" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik öğrenciler ve diğer katılımcılar için çok verimli geçti.

Etkinlik kapsamında İl Tarım Müdürlüğü idarecileri ve personeli öğrenci ve öğretmenleri ile bizzat ilgilenerek onlar için çok değerli bir eğitim verdiler ve güzel bir hatıra bıraktılar. İl Tarım Müdürü Tanju Özkaya proje ortaklarına hitap etti. İl Tarım Müdürü Tanju Özkaya, Müdür Yardımcısı Ahmet Alataş, Şube Müdürü Selman Yıldırım ve mühendisler Hatice Asil ve Ülkü Ermetin’e Merkez Ortaokulu Müdürü Selim Yaman verilen eğitim ve değerli misafirperverlikleri için teşekkür etti. Program sonunda İl Tarım Müdürlüğü mühendisleri ile birlikte Merkez Ortaokulu ek binasında küçük bir 5B Sınıfı Bahçesi oluşturuldu. Çocuklara bitki yetiştirmenin püf noktaları uygulamalı olarak gösterildi. Çocuklar toprağa dokunup kendi bahçelerini ektiler.