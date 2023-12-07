Tahmini Okuma Süresi: dakika

Brent petroldeki hareketlilik, küresel akaryakıt sektöründeki düşüşlerle birleşerek pompaya olumlu bir şekilde yansıyor. Araç sürücüleri, fiyat değişikliklerini yakından takip ederken, sevindiren indirim haberleri ardı ardına gelmeye başladı.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, 74 dolara düşerek 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişmelerin ardından motorin grubunda yeni bir hareketlilik başladı ve bu grup için ikinci kez indirim uygulanması planlanıyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 88 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Bugünden itibaren ise motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk bir indirim yapıldı. Benzin grubunda ise şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Motorin fiyatlarındaki bu indirim, araç sahipleri için olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkarken, petrol fiyatlarındaki düşüş trendinin devam edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.