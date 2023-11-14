Tahmini Okuma Süresi: dakika

İlk ve ortaöğretim öğrencileri, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının heyecan verici ilk ara tatilini yaşıyor. 20 Kasım'da ders başı yapacak olan öğrenciler, sosyal medyada ve haber mecralarında dolaşan bir iddiayla sarsıldı: Ara tatil süresi uzatıldı mı?

İddiaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil süresini planlanan 5 günün üzerine çıkararak bir müjde açıkladı. Haberin yayılmasının ardında, "Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 5 gün sürmesi planlanan ara tatile uzatma geldi" şeklindeki paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 13 Kasım-17 Kasım tarihlerinde planlanmıştı. Bu tarihler arasında hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün süren bir tatil dönemi öğrencilere sunulmuştu.

Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalarda herhangi bir uzatma olmadığı belirtilirken, veliler ve öğrenciler arasında süren tartışmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı muhtemel bir açıklama merakla bekleniyor.

Bu gelişmelerle birlikte, öğrenciler ve veliler, ara tatil süresinin uzatılıp uzatılmadığı konusundaki belirsizlikle ilgili resmi açıklamaları takip etmeye devam ediyor.