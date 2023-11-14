Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat hava durumu 12 Kasım 2023 Yozgat hava durumu 12 Kasım 2023

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:50     07:17     12:30     15:10     17:34     18:55

Akdağmadeni    05:46     07:12     12:26     15:06     17:30     18:50

Aydıncık             05:49     07:15     12:28     15:07     17:31     18:52

Boğazlıyan         05:48     07:13     12:28     15:09     17:33     18:53

Çandır                 05:47     07:13     12:27     15:08     17:32     18:52

Çayıralan            05:47     07:12     12:27     15:07     17:31     18:52

Çekerek              05:48     07:14     12:27     15:06     17:30     18:52

Kadışehri            05:47     07:13     12:26     15:05     17:29     18:50

Saraykent           05:48     07:14     12:27     15:07     17:31     18:52

Sarıkaya              05:48     07:14     12:28     15:08     17:32     18:53    

Şefaatli                05:50    07:16     12:30     15:11     17:35     18:55

Sorgun                05:49     07:15     12:29     15:08     17:32     18:53

Yenifakılı            05:49     07:15     12:29     15:10     17:34     18:54

Yerköy                05:52     07:18     12:31     15:11     17:35     18:56

Kaynak: Haber Merkezi