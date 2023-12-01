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1 Aralık'ta Apple, ürün gamındaki değişiklikleri duyurarak iPhone modellerine zam uyguladı. Bu güncelleme ile birlikte, Türkiye'deki iPhone kullanıcıları telefon fiyatlarındaki değişiklikleri merak etmeye başladı. İşte iPhone telefonlarının güncel fiyatları ve detaylar:

Teknoloji devi Apple, Apple Store üzerinden gerçekleştirdiği fiyat güncellemesi ile iPhone 15 modellerine zam uyguladı. iPhone 15, iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro Max modelleri ile birlikte eski modeller ve diğer Apple ürünleri de fiyat artışına tabi tutuldu. Zam oranları genel olarak yüzde 8-10 arasında değişiklik gösterdi.

GÜNCEL İPHONE TELEFON FİYATLARI:

iPhone 15: 53.999 TL

iPhone 15 Plus: 61.999 TL

iPhone 15 Pro: 69.999 TL

iPhone 15 Pro Max: 82.999 TL

Zam sonrasında belirlenen bu fiyatlar, Apple'ın en yeni modelleri için geçerli olup, eski modeller de bu güncellemeden etkilendi. İşte güncel iPhone fiyat listesi:

iPhone SE: 26.999 TL

iPhone 13: 39.999 TL

iPhone 14: 47.499 TL

iPhone 14 Plus: 53.999 TL

Apple, fiyat artışının nedenine dair resmi bir açıklama yapmasa da, gözlemler kur artışının etkisi olduğunu gösteriyor. Kullanıcılar, bu fiyat değişiklikleri sonrasında tercihlerini güncellemeler yaparken, Apple'ın gelecekteki hamlelerini de merakla bekliyor.