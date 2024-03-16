Uzmanlar Uyardı Telif Hakkında Dikkat!

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, yapay zekanın iş hayatının yanı sıra artık kitap ve şiir de yazabildiğini ve telif noktasında sorunlar yaşanacağını söyleyerek, ”Yapay zekanın oluşturdukları anonim hale geleceğinden ben yaptım diyemeyeceğiz” dedi.

Yozgat’ta birçok vatandaşın hayatında yer alan yapay zeka hakkında uzamanlar uyardı.



Yapay zekanın iş hayatından ziyade edebiyat noktasında da çalışma alanına girdiğini söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, “Yapay zeka bilindiği üzere insan düşünce ve davranışlarını daha hızlı bir şekilde işleyebilen yapılar diye karşımıza çıkıyor. Bugüne kadar ona soru sorabiliyorduk ya da bir konuda danışabiliyorduk. Artık iş o kadar gelişti ki iş hayatının içerisinde de birçok yerde kullanabiliyoruz. Bunlara da tamam derken bir anda edebiyatta da karşımıza çıkmaya başladı. Ben de denemiştim daha önce. Mesela 'Erciyes’le ilgili bir şiir yazar mısın?' diye sorulduğunda gerçekten çok da güzel bir şiir yazdı. Altına not düşmesem bir şairin yazdığı da düşünülebilirdi. İş artık kitap yazma seviyesine geldi ve şöyle ilerliyor; örneğin ekonomik gelişmeler hakkında ya da iktisat hakkında, spor hakkında konuyu belirliyorsunuz ve kitap yazmak istediğinizi söylüyorsunuz. 'İçindekileri oluşturur musun?' diyorsunuz ve yapay zeka içindekileri sizin için madde madde oluşturuyor. Daha sonra bu maddeleri de aşarak ilerliyor ve bunları toplayıp bir araya getirdiğiniz zaman da bir kitap haline gelmiş oluyor” dedi.



Topuzoğlu, yapay zeka tarafından yazılan kitabın anonim olacağını ve telif hakları noktasında sıkıntılar yaşanacağını söyleyerek, “Genel anlamda baktığımızda biraz daha telif haklarını ortadan kaldıracak. Yani artık 'Bu kitabı ben yazdım' diyemeyeceğiz. Bu sonuçta anonim hale gelmiş olacak. Bununla birlikte şu an hukuki anlamda da çalışmalar devam ediyor ama ne yazık ki işin içinden çıkmak çok fazla mümkün değil. Yapay zeka bir fotoğraf oluşturabiliyor, resim çizebiliyor, portre oluşturabiliyor. Bunların da telif haklarının kime ait olacağı bilinemiyor. Ya da bir şiir veya kitap yazılıyor, bunun telif hakları kime ait olacak bu konu netlik kazanamıyor. Bu büyük bir tehlike. Tabii bununla birlikte kontrolünün de yapılması çok zor. Yani buradaki bilgilerin doğruluğunu da denetlemek başlı başına bir iş haline gelecek. Bu da bir takım zafiyetleri ortaya çıkaracak diye düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.