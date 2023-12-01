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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme ekipleri tarafından yürütülen gece trafik denetimlerine katıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nın uygulama noktasını ziyaret eden Kaymakam Aydın’a, İlçe Jandarma Komutanı İzzet Görenli eşlik etti.

Trafik denetimlerine yerinde denetleyen Aydın, denetleme defterini imzaladı. Aydın, denetleme görevini yerine getiren tüm çalışanlara kolaylıklar diledi.

Aydın, “Unutmayalım hassasiyetle uyulan her trafik kuralı bizi hayata bağlar. Güvenli ve düzenli trafik akışının sağlanması ile kurallara titizlikle uyulmasının temini amacıyla yapılan trafik denetim ve kontrol uygulamaları etkin bir şekilde devam edecektir” dedi.