Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (AÖF) 2023-2024 Bahar Dönemi final sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler, 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen dönem sonu sınavlarının sonuçlarını "aof.anadolu.edu.tr" adresinden sorgulayabilirler.

SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri programlarının dönem sonu sınav sonuçları ilan edildi. Öğrenciler, 4 oturumda yapılan sınav sonuçlarına resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

YAZ OKULU SINAVI TARİHİ

Açıköğretim Sistemi yaz okulu sınavı, 17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Yaz okulu sınavına katılacak öğrenciler, bu tarihte sınavlarına girebilecekler.

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA

Yayımlanan duyuruda, "2023-2024 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz." denildi.

AÖF DERS GEÇME NOTU

Anadolu Üniversitesi'nde ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin, vize ve final sınavı ortalamasının 35’in üzerinde olması durumunda dersleri başarıyla tamamlamış sayılacaklardır.

Öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenmek ve ders geçme notu ile ilgili daha fazla bilgi almak için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.