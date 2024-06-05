Arpa, buğday ve yulaf gibi ürünlerin erken olgunlaşması sonucu, Yozgatlı çiftçiler hasat ettikleri ürünleri fiyat belirsizliği nedeniyle ellerinde bekletiyor.

HUBUBAT FİYATLARI GEÇEN YILLARDA MAYIS AYINDA AÇIKLANIYORDU

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, hububat fiyatlarının genellikle Mayıs ayında açıklandığını belirtti. Baştuğ, kurak geçen mevsim nedeniyle çiftçilerin erken hasat yaptığını vurgulayarak, “Son 5 yılda buğday fiyatları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 2019 yılında 2 Mayıs'ta, 2020'de 4 Mayıs'ta, 2021 yılında 17 Mayıs'ta, 2022'de 5 Haziran'da ve 2023 yılında ise 6 Haziran'da fiyatlar açıklandı” dedi.

2024 BUĞDAY FİYATLARININ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Baştuğ, bu yılın kurak ve sıcak geçmesi nedeniyle buğday, arpa ve yulaf hasatlarının erken başladığını belirterek, “2024 yılı buğday, arpa, yulaf alım fiyatları henüz açıklanmadı. Çiftçimiz, hasadı başlayan buğday, arpa ve yulaf hububatlarının alım fiyatlarının bir an önce açıklanmasını beklemektedir. Ülkemizde tarımda girdi fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle zor günlerden geçen çiftçimiz, açıklanacak olan fiyatın emeklerinin karşılanması ve üretimin devamlılığı açısından önemli olacağını düşünüyor” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLER İÇİN KRİTİK BİR DÖNEM

Tarım sektöründe girdi maliyetlerinin yüksekliği, Yozgatlı çiftçileri zor durumda bırakırken, buğday fiyatlarının açıklanması çiftçiler için büyük bir önem taşıyor.

Açıklanacak fiyatların, çiftçilerin emeğinin karşılığını almasını ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlaması bekleniyor.

Buğday, arpa ve yulaf gibi temel tarım ürünlerinin fiyatlarının bir an önce açıklanması, hem çiftçilerin ekonomik olarak rahatlamasını hem de tarım sektörünün sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. Çiftçiler, emeğinin karşılığını almayı ve üretime devam edebilmeyi umut ediyor.