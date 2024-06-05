Milli Emlak tarafından yapılan yeni duyuru, arsa sahibi olma hayali kuranları heyecanlandırdı. Kampanya kapsamında düşük fiyatlarla arsa sahibi olma fırsatı sunulacak.

DÜŞÜK FİYATLARLA ARSA SAHİBİ OLMA FIRSATI

Milli Emlak, kullanılmayan devlet arazileri, inşaat alanları, küçük bahçeler ve konutların satışında cazip bir kampanya başlattı. 85 bin TL’den başlayan fiyatlarla tapu sahibi olma imkanı, yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, kampanyanın detayları neler? İşte bilmeniz gerekenler...

SATIŞA SUNULACAK ARAZİLER VE ÖDEME KOŞULLARI

Milli Emlak tarafından satışa sunulan araziler, yatırımcılara büyük kazanç sağlayacak potansiyele sahip. Ödeme gücünüze göre belirlenen taksitlerle, düşük miktarlarda ödemeler yaparak bu arazilerin sahibi olabilirsiniz. Cazip fiyatlarla sunulan arazilerin taksitleri de uygun ödeme koşullarıyla destekleniyor.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TAKİPTE KALIN

Daha fazla bilgi almak isteyenler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün web sitesini ziyaret edebilirler. Kampanya ve satışa sunulan araziler hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için web sitesini düzenli olarak takip etmekte fayda var.