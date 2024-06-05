Dolar ve Euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 05 Haziran 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.5308 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.5243 liradan, satış fiyatı ise 32.5373 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.25'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.3954 TL'den yapan euro şu anda 35.3769 TL alış ve 35.4139 TL satış fiyatına sahip.