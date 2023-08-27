Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından doğal hayatın dengesini korumak ve nesli tükenmekte olan hayvanların popülasyonunu artırmak amacıyla 2002 yılında Kahramanmaraş'ta kurulan Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezi, depremlerde hasar gördü.

Depremden zarar gören Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezi’ndeki anaçlar Yozgat da dahil olmak üzere farklı illerde korunmuştu.

Türkiye'nin ilk keklik üretim istasyonu olma özelliği taşıyan ve bugüne kadar 148 bin 843 keklik üretiminin gerçekleştirildiği istasyon, yapılan tadilat ve onarımın ardından yeniden üretime geçti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, 6 Şubat'taki depremlerde istasyonun da hasar gördüğünü, bir süreliğine üretime ara verdiklerini hatırlattı.

“ANAÇLAR YOZGAT’A GÖNDERİLDİ”

Depremde zarar gören üretim istasyonunu güçlendirme çalışması yaptıklarını belirten Çörtük, şöyle devam etti: "Buradaki anaçlarımızı yine genel müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda Yozgat olmak üzere farklı illere gönderdik. 15 Temmuz tarihi itibarıyla da anaçlarımızı tekrar teslim aldık. Bütün tadilatları, her şeyi gerçekleştirdik. İnşallah yine genel müdürlüğümüzün programı dahilinde üretimlerimize devam edeceğiz."

Çörtük, bölge müdürlükleri sorumluluğunda 2 kınalı keklik üretim istasyonu bulunduğunu ifade ederek, Kahramanmaraş Kapıçam Kınalı Keklik Üretim İstasyonu'nun kapasitesinin 11 bin olduğunu söyledi.

"148 BİN 843 KEKLİK ÜRETTİK"

Keklik üretim istasyonunun 3 aşamadan oluştuğuna işaret eden Çörtük, şunları kaydetti: "Malatya'da üretim istasyonumuz hasar almadığı için orada üretimimize devam ettik. Malatya'da 16 bin üretim kapasitemiz var. Üretim istasyonumuz, malumunuz 3 kısımdan oluşuyor; kuluçkahane, damızlıkhane ve alıştırma volyerleri (bakım kümesi). Kuluçkahaneden çıkan civcivlerimizi orada 40 gün özel kafeslerde besledikten sonra alıştırma volyerlerine alıyoruz. Burada 180 gün bu volyerlerde alıştırıyoruz. Alıştırma derken kanat gelişimi, uçma, yani doğaya hazır hale gelmesi için. Daha sonra da yine genel müdürlüğümüzün programı dahilindesalımlarını gerçekleştiriyoruz."

Çörtük, bugüne kadar 148 bin 843 keklik ürettiklerini belirterek, "Yine genel müdürlüğümüzün programı dahilinde başta Kahramanmaraş olmak üzere Türkiye'nin diğer illerine ve uygun sahalarına kınalı keklik salımı gerçekleştirdik" dedi. AA