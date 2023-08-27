Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile serinlemek isteyen vatandaşların tercihlerinden biri de dondurma oluyor. Piyasada sade, kakaolu ve meyveli gibi çok sayıda dondurma çeşidi bulunuyor. Dondurma üreticileri ise, merdiven altı üretim dondurmaların içerisinde renklendiricilerin bulunabildiğini söyleyerek, vatandaşları dondurma alırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Dondurma üreticileri, “Gerçek dondurma içerisinde süt, salep ve şeker bulunur. Diğer katkı maddeleri kullanılmaz. Dondurmayı üretirken bizim için en önemli konumuz hijyendir. Yani üretim yeri ve satış yeri çok önemlidir. Hijyen kurallarına uymak lazım. Yani şimdi insanlar bazı şeyleri karıştırıyorlar. Dondurmanın dışarıda açık alanlarda satılmasını önermiyoruz. Nedeni ise mikrop üreme oranı çok fazladır. Şimdi dışarıdaki dondurmada süt, salep ve şeker vardır ve egzoz gazı etkisi altında kalacak. Toz, toprak, bunun suyla teması var. Bunun zararları ise ishal, kusma ve baş ağrısı gibi sorunlara yol açabilir. Dondurmanın kapalı alanlardan alınması lazım. Merdiven altı üretilen yerlere dikkat etmemiz lazım. Açıkta dondurma alınmaması lazım. Biz vatandaşımızı bu konuda uyarıyoruz. Dondurmanın güneş almaması gerekiyor. Güneş aldığı zaman eriyip donan dondurma yenmez. O mutlaka sizi rahatsız eder. Evlerde de eriyip tekrar dolaba koyup dondurulan dondurma da yenmez. Onun çöpe gitmesi gerekir” dedi.

Meyveli dondurmada meyvenin rengine yakın bir renk alması gerektiğini belirten dondurma ustaları ise, “Dondurmaya baktığınız zaman renginde bir anormallik varsa o dondurma değildir. Zaten limonun rengi bellidir. Yani kabuğundan örnek vermeyin. Sapsarı olacak diye durum yok. Limon biraz soluk renk olması lazım, limonun suyunu örnek alarak bir dondurmayı seçebilirsiniz. Meyvenin orijinali ne ise dondurmanın orijinalde o olması gerekiyor. Zaten koyu bir renk içeriyorsa illaki de katkı maddesi, gıda boyası vesaire kesinlikle uygulanmıştır. Yani o dondurma değildir” diye konuştu. İHA /Haber Merkezi