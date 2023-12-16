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Altın, yatırımcılar arasında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Rekorlar kıran altın, Finans Analisti İslam Memiş'in dikkat çeken analiziyle gündemde. Altın borcu olanlar için kaçırılmayacak bir fırsatın kapıda olduğunu belirten Memiş, detayları açıkladı.

Finans Analisti İslam Memiş, altın konusunda şu önemli ifadeleri kullandı: "O beklediğimiz yükselişler gerçekleşiyor. Muhtemelen gram altın tarafında yılı 1.950-2.000 lira aralığında tamamlarız. Ons altın tarafında ise karşımızda 2.000 dolar seviyesinin üzerinde yerleşen bir fiyatlama var."

Memiş, özellikle altın borcu olan ve düğün yapacak yatırımcılara seslenerek, "Altın yatırımcısı, altın borcu olan, düğün yapacak altın yatırımını düşünen yatırımcısı da 2.000 TL seviyesinin altındaki seviyelerde bir alım fırsatı yakalamaya devam ediyor."

Ocak ayı itibariyle gram altının 2.000 TL seviyesine yerleştiğini belirten Memiş, 2024 yılı içerisinde gram altının 2.500 - 2.700 TL seviyelerine kadar yükseliş trendini sürdüreceğini öngörüyor. Memiş, "Dolar ile onsun çarpanı, gram altının yeni rekorlarına neden olabilir. Herkesin bu doğrultuda plan yapması önemli" dedi.