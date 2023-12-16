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Yozgat’la birlikte Türkiye’de 36 il, yurt dışında ise 26 şehirde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Yozgat Hekimler Sessiz Yürüyüş Platformu tarafından gerçekleştirilen yürüyüş, Yimpaş önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Burada grup adına basın açıklaması yapıldı. İsrail'in, Filistin'de 7 Ekim'den bu yana sivil, hasta, hekim, çocuk, kadın fark etmeksizin büyük bir katliam yaptığını ifade etti.

İnsan hakları ve uluslararası hukuk kurallarının ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ile çocuğun acımasızca katledildiğini belirten grup sözcüsü, tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumunun da engellenerek kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunduğunu söyledi.

Hekimler olarak İsrail'in saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarının ve hastaların hayatlarının korunması adına hekimlik mesleğine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlı olduklarını ifade eden sözcü, şunları kaydetti:

"Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere dünyadaki tüm hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırıyoruz. Ayrıca tüm meslektaşlarımızı yapılan zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz. Sabırla ve azimle, hekimler olarak zulme karşı duranlar olacağız."