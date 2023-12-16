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Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi, memur ve emekli maaşlarındaki gelişmeleri ortaya koydu. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, son beklentileri değerlendirerek maaşlardaki olası zam oranlarını paylaştı. İşte detaylar:

Karar gazetesinde yer alan habere göre; Emin Yılmaz, SSK ve BAĞ-KUR'LU maaşını 10 bin 356 lira olarak beklerken, en düşük memur maaşını ise 30 bin 526 lira olarak öngördü.

MİLYONLARIN GÖZÜ KULAĞI ZAM ORANLARINDA

2024 yılı için beklenen zam oranları, milyonlarca memur ve emeklinin gündemini belirliyor. Merkez Bankası'nın düzenlediği 'Piyasa Katılımcıları Anketi’nde cari yılsonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 olarak açıklandı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, açıklanan bu orana göre oluşabilecek zam oranlarını şu şekilde belirtti: "Aralık ayı anketine göre yıl sonu enflasyonu yüzde 65.39 olarak tahmin edildi. Böylece en düşük memur emeklisinin maaşı 14 bin 795 TL’ye çıkacak.”

Yılmaz, devamında şu bilgileri paylaştı: "Memurlar şu anda güncel 20 bin 377 TL maaş alıyor. Yıllık enflasyon yüzde 65.39 olarak açıklanırsa alacakları maaş zammı yüzde 49.81 olacaktır. O zaman da bekar memurun maaşı 30 bin 526 TL olacaktır."