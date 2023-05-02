AK Parti Yozgat Milletvekili adayı TESKOMB Genel başkanı Abdulkadir Akgül’ün yanı sıra düzenlenen yemek programına Sarıkaya Belediye Başkanı Avukat Ömer Açıkel, Sarıkaya Esnaf Sanaatkârlar Kredi Kefalet kooperatifi Başkanı Celal Güler, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Programına açılış konuşmasını yapan Başkan Celal Güler, “Kooperatifin esnaflara verdiği destekler devam ediyor. Sarıkaya’da ki kooperatifimiz Türkiye'deki kooperatiflerin arasında birinci grupta yer almaktadır, 860 üyemiz vardır. Krediye ihtiyacı olan bütün esnaflarımıza kredilerini vermekteyiz. Yeni iş yeri kurmak isteyen yeni araç almak isteyen bütün esnaflarımıza desteklerimiz ve yardımlarımız devam etmektedir ve bundan sonra da devam edecektir dedi.

Yemeğe davetli olarak katılan Sarıkaya Belediye başkanı Ömer Açıkel misafirlere hoş geldiniz diyerek kısa bir konuşma yaptı.

TESKOMB Genel başkanı ve AK Parti Yozgat milletvekili adayı Abdulkadir Akgül, Sarıkaya’lı esnaflara kredi desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Akgül, Sarıkaya'dan hangi esnafımızın ne kadar kredi ihtiyacı varsa Ankara'dan kredi musluklarını açıp göndereceğini ve Sarıkaya esnafını mağdur etmeyeceğim. Kredi desteklerini bir buçuk milyon olduğunu, yeni araç alımı ve iş yeri kurmak isteyen esnaflarımızın rahatlıkla kullandırıldığını ifade etti.

Akgül; “Bu seçimin bir beka meselesi olduğundan bahsederek ülkenin geleceği bu seçime ait dedi. Bu seçimde ya dış güçlere ve terör örgütlerine hizmet eden altılı masa üyelerine destek vereceksiniz ya da ülkemizin birlik beraberliğini bekasını geleceğini düşünen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibine oy vereceksiniz dedi.

Akgül konuşmasının devamında Sarıkaya halkına bir müjde vererek şunları söyledi; “Bugün ilçeme geldiğimde kurduğumuz yüksekokulun öğrencileri Sarıkaya esnafından alışveriş yapıyor, ilçemize bir sürü kafe açılmış, öğrencilerimiz gelmiş kafelerde oturup zaman geçiriyor Sarıkaya halkına maddi olarak destekte bulunuyor, ben tekrar milletvekili olduğumda bu okul böyle kalmayacak. Okulun kapasitesini daha fazla artıracağım ve en önemlisi Sarıkaya bir fizik tedavi hastanesi müjdesini veriyorum. Milletvekili olduğumda Sarıkaya’yı bir tedavi merkezine çevirecek fizik tedavi hastanesi ilçemize kuracağım. Öğrencilerimiz fizik tedavi hastanesinde hem stajlarını görecek hem çalışacak hem de okuluna devam edecekler. Böylelikle ilçemiz sağlık turizmi açısından ileri gidecek ve esnaflarımız daha fazla para kazanacak ilçemiz daha ileriye gidecek” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir