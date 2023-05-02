Valilik Binası giriş katında bulunan Açık Kapı’da Vali Ziya Polat tek tek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kendisine iletilen konuları değerlendiren Polat, sorunların çözümü noktasında ilgili makamlara talimat verdi.

Vatandaşların sorun ve talepleri ile yakından ilgilenen Vali Polat, “Devletimiz büyük ve güçlü bir devlettir. Bütün imkanlarını vatandaşımız için seferber etmektedir. Bu bakımdan bizlerde çözüm üretmek için buradayız. Açık Kapı uygulamamız devletten millete açılan bir kapıdır. Bu konuda vatandaşlarımız istek ve taleplerini dinliyor gerekli makamlara talimat veriyoruz. Bizim kapımız herkese açık ”diye konuştu. Haber Merkezi