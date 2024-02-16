Yoğun katılımlı buluşmada yaklaşan seçimler öncesi Daştan’a desteklerini dile getiren katılımcılar, ortaya koydukları görüntü ile güç birliği mesajı verdiler.

Akdağmadeni AK Parti Belediye Başkan Adayı Ferudun Daştan, partinin dünden bugüne ilçe başkanlığı, kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe kadrolarında çeşitli vesilelerle görev yapmış teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanı Hasan Ayçiçek’in birlik de birlik ve beraberlik mesajı verdiği buluşmada Akdağmadeni'nin geleceği için atılacak adımlar ve seçim sürecine dair stratejilerin konuşulduğu önemli bir atmosfer oluştu.

"BİRLİKTE BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

Akdağmadeni Belediye Başkanı adayı Ferudun Daştan, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana, her bir teşkilat mensubunun ortak gayreti ve inancıyla kaydedilen büyük başarıları vurgulayarak, ilçenin ve ülkenin daha iyi yarınlara ulaşması için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Daştan, Akdağmadeni'nde yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantının, partinin ilçedeki birlik ve beraberliğinin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.

"BİRLİKTE RAHMET, AYRILIKTA AZAP VARDIR"

Daştan, "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır" ilkesini hatırlatarak, AK Parti teşkilatlarının dün olduğu gibi bugün de ve yarın da bu ilkeyi rehber edinerek birlik içinde olmanın ve birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Daştan, seçim sürecinin önemli bir imtihan dönemi olduğunu ve teşkilat olarak sahada sergileyecekleri aksiyoner duruşun ve halkla kuracakları samimi ilişkilerin başarının anahtarları olacağını vurguladı.

"EMEKTARLARA ANLAMLI TEŞEKKÜR"

Geçmişte ve bugünde partisi için emek veren, alın teri döken tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Daştan, ebediyete intikal edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Daştan, "Sizlerin desteği, gayreti ve fedakarlığı, bizleri daha da güçlendiriyor. İnşallah, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek, Akdağmadeni'mizi ve ülkemizi hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

Daştan, konuşmasını teşkilat mensuplarına teşekkür ederek ve onlara saygı ve sevgilerini sunarak tamamladı.

"Siz değerli dava arkadaşlarımın desteği ve dualarıyla, daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum” diyen Daştan, geleceğe olan inancını ve umudunu ifade etti.

"UNUTULMAZ KARELER OLUŞTU"

Akdağmadeni’nde uzun süredir gerçekleşen yoğun katılımlı ilk toplantı olan buluşmanın sonunda katılımcılar Ferudun Daştan’la bol bol fotoğraf çektirip, yaklaşan seçimler öncesi güç birliği ile çalışacaklarının mesajını verdiler.