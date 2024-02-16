Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’a “Elit Yapılanmalar ve Güç Kümeleri: Ulema, Vakıf ve Osmanlı Devleti” adlı kitabını takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun’a teşekkür etti.