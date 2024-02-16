Ziyarette Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Buğlem Doğan'ı tebrik etti.

Başkan Yılmaz, “Yerköy Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Buğlem Doğan, 60 ülkeden bin 900 sporcunun katıldığı Turkish Open Taekwondo Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla birincilik elde etti. Kendisi, Yerköy'ümüzü ve Türkiye'yi gururlandıran bir sporcumuzdur. Bu başarı, hem Yerköy'ün hem de ülkemizin adını uluslararası arenada duyurdu. Buğlem'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Buğlem Doğan ise, "Uluslararası bir turnuvada şampiyonluk elde etmek büyük bir mutluluk. Başarımı Yerköy'e ve Türkiye'ye armağan ediyorum. Beni her zaman destekleyen aileme, antrenörlerime ve Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yılmaz, Doğan'a çeşitli hediyeler takdim ederek, bundan sonraki spor hayatında da başarılar diledi.