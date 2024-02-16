Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yanında bulunan Kızılay Butik’in açılışına, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Kızılay Yozgat Şube Başkanı Faruk İbiş ve yönetim kurulu üyeleri ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

Yurt genelinde üniversite, hastane ve benzeri alanlarda ihtiyaç sahiplerine giyim desteği sağlamak amacıyla geliştirilen Kızılay Butik projesi kapsamında öğrencilerine kıyafet ve hijyen malzemelerine erişim imkanı sunulacak.

Açılış öncesi konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversitenin kampüsünde oluşturulan "Yozgat Butik"in öğrencilerin giyim ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olacaklarını söyledi.

Yaşar, konuşmasının devamında; “Kızılay’ın özellikle birçok üniversitede bu tür faaliyetlerinin olduğunu biliyorduk. Bize kampüs alanında Butik açılması yönünde Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı'nın bir talebi oldu. Uygun binanın tahsisi sonrası hayırlı bir cuma gününde Yozgat Kızılay Butik’in açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu butikte bulunan kıyafetler ve hijyen maddeleri öğrencilerimize her hangi bir ücret almaksızın verilecek. Bunun dışında farklı talepleri olursa da her zaman öğrenci kardeşlerimizin yanlarındayız. Öğrencilerimizin hizmetine sunulan Yozgat Kızılay Butik’in hayırlara vesile olmasını diliyor, Yozgat Kızılay Şube Başkanlığına bu hizmetin hayata geçmesinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kızılay Yozgat Şube Başkanı Faruk İbiş de, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsünde açılışı yapılan Yozgat Kızılay Butik’te ihtiyaç sahibi öğrencilerin giyim ve hijyen maddelerinin karşılanacağını söyledi.

İbiş, Yozgat Kızılay Butik’in açılması ve gerekli binanın tahsisinden dolayı Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a teşekkür etti.