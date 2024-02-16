Yozgat Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji ünitesinde, görüntüleme eşliğinde yapılan tanı ve tedavi işlemleri uygulanıyor.

Son yıllarda teknolojinin de gelişmesi ile pek çok hastalık konforlu bir şekilde tespit edilerek başarıyla tedavi edilebiliyor. Kişiye özel anestezi uygulamaları ile vücutta açılan küçük kesilerle hasta herhangi bir ağrı hissetmeden ve büyük opersayonlara gerek kalmadan işlemler gerçekleştirilebiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Girişimsel Radyoloji Hekimi Uz. Dr. Gürol Göksungur, Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde hastalık tanılarında ve tedavilerde gelişmiş ekipmanlarla hizmet verildiğini söyledi.

Uz. Dr. Göksungur yaptığı açıklamada, “Hastanemizde tek çekimde tüm vasküler yapıları görüntüleyebilen ve düşük doz radyasyonla 360 derece görüntüleme imkanı sağlayan iki kollu (biplan) anjiyo cihazı ile ve modern tıbbın gerektirdiği tüm özellikleri karşılayacak şekilde donatılmış cihazlarla hizmet vermekteyiz. Girişimsel Radyoloji olarak Tüm doku ve organ biyopsileri, Perkütan apse drenajları, Perkütan torasentez/parasentez, Perkütan kolesistostomi, Perkütan nefrostomi/sistostomi, Perkütan kist ve kist hidatik tedavisi, Perkütan Transhepatik Kolanjiopankreatikografi, İnternal/eksternal biliyer drenaj kateterizasyonu, Kemoterapi port katateri yerleştirilmesi, Geçici/kalıcı diyaliz kateterizasyonu, Mekanik trombektomi ve Tanısal anjiyografik (DSA) işlemleri yapabilmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, ise yaptığı açıklamada: “Yozgat Şehir Hastanesinde Girişimsel Radyoloji bölümümüzde toplum sağlığını korumaya yönelik cihazlarla, her türlü tanısal ve girişimsel işlemin yapılmaktadır. Biplan Anjiyografi Cihazımız düşük dozda radyolojik ve kardiyolojik çekim sağlayabilmenin yanı sıra, özellikle inme ve anevrizma tedavisi gibi nörovasküler girişimsel işlemler için ideal bir ortam oluşturulmasına zemin hazırlıyor. Hastanın bu uygulamalar sırasında çok az X ışını ve ilaç verilerek değerlendirilebildiğini belirtti. Teknolojinin girişimsel radyolojiye sağladığı imkanlar sayesinde hastalara tanı koymak ve tedavi planlamalarının yapılması minimal invazif yöntemler ile mümkün olmaktadır. Teknolojimizin yanı sıra birçok başarıya imza atmış Hekimlerimiz ve Personellerimizle Yozgat’ın hizmetindeyiz” dedi.