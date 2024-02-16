Yozgatlı vatandaşları da yakından ilgilendiren sağlık problemi hakkında uzmanlar uyardı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Prof. Dr. Keramettin Aydın ve Opr. Dr. Merih Can Yılmaz, beyin tümörü hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Beyin tümörünün beyin içinde veya çevresinde gelişebilen anormal hücre kitlesi olduğunu belirten Opr. Dr. Merih Can Yılmaz, “Bu tümörler beyin dokusunun kendisinde ortaya çıkabileceği gibi sinirler, hipofiz bezi, epifiz bezi ve beyin yüzeyini çevreleyen meninksler gibi komşu yapılarda da ortaya çıkabilir” şeklinde konuştu.

Beyin dokusunun kendisinden kaynaklanan tümörlere birincil beyin tümörleri denildiğini söyleyen Prof. Dr. Keramettin Aydın, “Bazen kanser vücudun diğer bölgelerinden beyne yayılır. Bu tümörler metastatik beyin tümörleri olarak da adlandırılan ikincil beyin tümörleridir” ifadelerine yer verdi.

“BEYİN TÜMÖRLERİ ARASINDAKİ FARKLAR”

Primer beyin tümörlerinin birçok farklı türü mevcut olduğunu vurgulayan Op. Dr. Yılmaz, “Bazı beyin tümörleri, kötü huylu tümörler değildir. Bunlara iyi huylu beyin tümörleri denir. İyi huylu beyin tümörleri zamanla büyüyebilir ve beyin dokusuna baskı yapabilir. Diğer beyin tümörleri, kötü huylu beyin tümörleri olarak adlandırılan beyin tümörleridir. Kötü huylu beyin tümörleri hızla büyüyebilir ve beyin dokusunu istila edip yok edebilir” diye konuştu.

“BÜYÜDÜKTEN SONRA FARK EDİLEBİLİR”

Beyin tümörlerinin boyutları çok küçükten çok büyüğe kadar değiştiğini belirten Prof. Dr. Aydın, “Bazı beyin tümörleri çok küçükken fark edilir çünkü hemen fark ettiğiniz semptomlara neden olurlar. Diğer beyin tümörleri ise bulunmadan önce çok büyür. Beynin bazı kısımları diğerlerinden daha az aktiftir. Beyin tümörü, beynin daha az aktif olan bir kısmında başlarsa hemen semptomlara neden olmayabilir. Tümör tespit edilmeden önce beyin tümörünün boyutu oldukça büyüyebilir” şeklinde konuştu.

“TEDAVİSİ YAPILABİLİR”

Beyin tümörü tedavi seçeneklerinin beyin tümörünün türüne, büyüklüğüne ve konumuna bağlı olduğunu söyleyen Op. Dr. Yılmaz, “Yaygın tedaviler arasında ameliyat, radyoterapi ve kemoterapi tedavisi yer alır” dedi.

“GELİŞİM HIZINA GÖRE BELİRTİ VERİYOR”

Beyin tümörünün belirtileri büyüklüğüne, konumuna ve büyüme hızına bağlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aydın, “İyi huylu beyin tümörleri genellikle yavaş gelişen semptomlara sahiptir. Bu tümörler ilk başta fark edilmeyen hafif semptomlara neden olabilir, ancak birkaç ay veya yıl içinde kötüleşebilirler” ifadelerini kullandı.

“KÖTÜ HUYLU BEYİN TÜMÖRÜ SEMPTOMLARI”

Kötü huylu beyin tümörlerinin hızla kötüleşen semptomlara neden olma eğiliminde olduğunu söyleyen Opr. Dr. Yılmaz, “Bu semptomlar aniden ortaya çıkar ve birkaç gün veya hafta içinde şiddetli hale gelebilir” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Aydın, sıklıkla görülen semptomları şöyle sıraladı: “Baş ağrısı, mide bulantısı ya da kusma, bulanık görme, çift görme veya görüşünüzün yanlarında görme kaybı gibi göz sorunları, kol veya bacakta his veya hareket kaybı, denge kuramamak konuşma problemleri, hafıza sorunları, basit komutları takip edememe, kişilik veya davranış değişiklikleri, nöbetler, duyma kaybı, baş dönmesi.”

“RİSK FAKTÖRLERİ ARASINDA”

Risk faktörlerini sıralayan Opr. Dr. Yılmaz, şu bilgileri verdi: “Yaş; beyin tümörleri her yaşta ortaya çıkabilir, ancak yaşlı erişkinlerde daha sık görülür. Bazı beyin tümörleri çoğunlukla yetişkinleri etkilerken bazıları çocuklarda daha sık görülür. Irk; beyin tümörleri herkesi etkileyebilir, ancak belirli türler belirli ırklarda daha yaygındır. Örneğin, gliomalar beyaz insanlarda daha sık görülürken, menenjiyomlar siyahi insanlarda daha sık görülmektedir. Bunun dışında diğer riskler ise radyasyona maruz kalma ve ailede beyin tümörü öyküsü bulunmasıdır.”

“GÜVENLİ VE KÖKLÜ BİR TIBBİ UYGULAMADIR”

Beyin ameliyatının ilk başta göz korkutucu bir prosedür gibi görünebileceğini ancak nispeten güvenli ve köklü bir tıbbi uygulama olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aydın, “Bu ameliyatları gerçekleştiren cerrahlar, işlem boyunca güvenliğinizi ve konforunuzu sağlamak için kapsamlı eğitim almış, yüksek vasıflı uzmanlardır” şeklinde konuştu.

“UYGUNLUK VE ÖZEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ”

Beyin ameliyatının herkese uygun olmadığını unutmamak gerektiğini de sözlerine ekleyen Op. Dr. Yılmaz, “Bu, sağlıklı olmanızı ve ameliyat ile iyileşme streslerine dayanma yeteneğine sahip olmanızı gerektiren büyük bir cerrahi prosedürdür. Ek olarak bazı tümörler, beyin sapı gibi beynin doktorların erişmesi zor olan bölgelerinde de bulunabilir. Tıbbi ekibiniz, beyin ameliyatının sizin özel durumunuz için iyi bir seçenek olup olmadığı konusunda size tavsiyede bulunacaktır” dedi.

“TAM ÇIKARMA, BÜYÜMEYİ YAVAŞLATMA VE TEŞHİS”

Beyin tümörü cerrahisindeki hedefleri sıralayan Prof. Dr. Aydın; “Tedavi için tümörün tamamının çıkarılması gerekir. Ancak bazı durumlarda ise büyümesini yavaşlatmak ve semptomlara yardımcı olmak için tümörün bir kısmını çıkarmak da gerekebilir. Kemoterapi ve radyoterapi gibi diğer tedavilerin verilmesine yardımcı olmak için biyopsi alınarak beyin tümörünün teşhisini koymak da önemlidir” şeklinde ifadelerini sonlandırdı.