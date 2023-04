YOBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gönüllü olarak yürüttüğü öğrenci buluşmalarına devam ediyor. İstek olan her okula ulaşmaya çalışan akademisyen Yerköy’de ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören farklı öğrenci gruplarıyla bir araya geldi.

“MİNİ SÖYLEŞİLER”

Yerköy Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu Müdürü Hacı Bayram Ergenoğlu’nun daveti üzerine okulun 3’üncü sınıf öğrencilerini sınıflarında ayrı ayrı ziyaret eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, çocuklarla “Ben de yaparım” başlığı altında “mini söyleşiler” gerçekleştirdi. Temasları sağlayarak etkinliklerin gerçekleştirilmesine vesile olan sınıf öğretmeni Neşe Oflaz öğretmenin sınıfından başlanarak, İbrahim Kılıçaslan, Yıldırım Töremişoğlu, Muammer Ersoy ve Fatma Çelik öğretmenlerin sınıflarını ayrı ayrı ziyaret edip öğrencilerle neşeli bir yolla o an derste işledikleri konulardan örneklerle söze başlayan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öncü bilim insanlarından ve onların yaptığı çalışmalardan örneklerle merak uyandıran konulara değindi. Çocukların sorularına da cevap vermeye çalışarak, ilerde yapmak istedikleri konularda çocukların ilgi ve meraklarını kamçıladı.

İZ BIRAKTI

Yerköy Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Arslan’ın daveti üzerine ziyaret ettiği okulda 8’inci sınıf öğrencileriyle yaptığı söyleşide Prof. Dr. Mustafa Böyükata "Bilimle Uğraşmak İstiyorum ama Nasıl?" başlığı etrafında geniş çerçevede konulara değindi ve yer yer temel bazı kavramlar üzerinden de sohbeti derinleştirdi.

Bilgi, bilim, bilimsel bilgi, bilim insanı, araştırma, hipotez, proje gibi temel konulara ilişkin bilgiler veren Böyükata, araştırma yöntem ve basamaklarını ne kadar erken yaşta yaşayarak öğrenilirse ilerde bunun faydasının çok yönlü olarak görüleceğini örneklerle ortaya koydu. Etkileşimli bir yolla yapılan anlatımlarda verilen örneklerin öğrencilerin ilgisini çektiğin gözlendi. Öğrencilerin sorularına cevaplar veren Böyükata, zihninde proje konusu olan öğrencilerden bazıları ile kısa süreliğine bire bir görüşerek onlara fayda sağlayacak öneriler paylaştı.

Okul Müdürü İsmail Arslan, “Bilimsel projelerde yapmamız gereken birçok şeyin var olduğu düşüncesiyle ve gelecekteki bilim insanlarının okulumuzdan çıkması ümidiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Söyleşi ile Prof. Dr. Mustafa Böyükata, sevgili 8’inci sınıf öğrencilerimizde bilime dair iz bıraktı. Eğitime verdiği önemden dolayı ve öğrencilerimizin zihninde bıraktığı güzel anı sebebiyle kendisine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

DONANIMLI OLMANIN YOLLARI

Yerköy Hüseyin Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Osman Bağcı’nın daveti üzerine okulun konferans salonunda lisenin öğrencileriyle "Güçlü Gelecek için Donanımlı Genç Olmak" başlığı etrafından bilgilerini aktaran Böyükata, tarım toplumu, modern toplum ve bilgi toplumu tanımlamaları üzerinden hareketle insanlık gelişimi içerisinde bilgi ve ekonominin aynı anda bir toplumu ne denli güçlü kıldığını örneklerle anlattı. Bilgi, araştırma ve girişimcilik kavramları üzerinden üniversitelerin ve dolayısıyla eğitim süreçlerinin de değişimine, gelişimine ve dönüşümüne değinilen söyleşide, Piri Reis, Mimar Sinan, Newton ve Einstein gibi bilim insanlarının yaşadıkları zamana ve topluma değer katışlarından bahis açıldı. Mizacında var olanı, kendine özgü olanı ortaya çıkartmanın ve buradan hem sağlam bir karakter hem de iyi bir kişilik geliştirmenin bireye kazandırdığı güç ve yaşadığı çevreye katacaklarından da örnekler verilen konuşmada, donanımlı olmanın yolları ve güçlü gelecek için bunun önemi ortaya konmaya çalışıldı.

KARİYERİ ANLATTI

Ayrıca liseli gençlerin ikamet ettiği pansiyonda, çoğunluğu Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan bir grup gençle de buluşan Böyükata, "Meslek, İş ve Kariyer Nedir?" konusunu işledi. Bir gencin bir şeyi başarıp başaramayacağını ancak denediğinde anlayabileceğini, iyi bir takım oluşturmanın gerekliliğini ve takım oluşturma stratejilerini, özgüvenli olmanın ve onu korumanın önemini ifade eden Böyükata, “Özgüven yetmez dolu olmalı insan. Kendi hayalini kuramayan, başkalarının hayalleri için çalışır. Hayaliniz için çalışmıyorsanız, hayalperestliğe düşersiniz. Çalışan herkes başarılı olur diye bir kural yoktur. Ancak başaranlarda çalışanlardır. Hedef odaklı çalışanlar başarır. Belki yıllarca pek çok kişiden daha fazla çalışmanız gerekir” dedi ve meslek, iş ve kariyer kavramlarını doğru anlamak gerektiğini örneklerle ortaya koydu, öğrencilerin sorularına cevaplar verdi.

GENÇLER MEMNUN KALDI

Liseli gençlerle yapılan söyleşilerde kendisine eşlik eden Coğrafya Öğretmeni Menderes Kılıçarslan ile yaptığı değerlendirmede ve gittiği okullardaki yönetici, öğretmen ve öğrencilerden edindiği izlenimlerde gördüğü ortak sonuçları da kritik eden Böyükata, her etkinliğin, her buluşmanın, her söyleşinin az ya da çok ayrı bir hatırası oluştuğunu ve ayrı ayrı konulara dikkat kesilmesi gerektiğini gösterdiğini belirterek “Bu toplantıları önemsiyoruz. Yerköy’de öğrenciler bu etkinliklerden memnunlar. Okullarda da ihtiyaç olduğunu gözlemliyoruz. Gençler akademisyenlerle daha çok buluşturulmalıdır. Bu bir gönül işi ama aslında ondan öte geleceğimiz için yapılması elzem olan bir konudur” şeklinde konuştu. Gittiği okullara hediye kitaplarda götürmeye çalışan Böyükata, kitap temininde destek olan bütün gönüllülere de gıyabında teşekkür etti. Haber Merkezi