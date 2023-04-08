Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta oynanacak 25’inci hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'dan yapılan açıklamaya göre;

Yozgat Bozokspor - Suvermez Kapadokya maçını Mert Dudar, Kırıkkale Yahşihanspor - Yozgat 1959 FK maçını ise İbrahim Güner yönetecek.

9 Nisan Pazar günü oynanacak 6 müsabaka ve bu maçları yönetecek hakemler şunlar:

Sincan Belediyespor - Hacılar Erciyesspor: Ümit Gürsoy

Osmancık Belediyespor - Talasgücü Belediyespor: Cihat Sizer

Yozgat Bozokspor - Suvermez Kapadokya: Mert Dudar

Develigücü - Ankara TKİspor: Fırat Kaçmaz

Eskil Belediyespor - Niğde Belediyespor: Mehmet Çelebi

Kırıkkale Yahşihanspor - Yozgat 1959 FK: İbrahim Güner. İHA