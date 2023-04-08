Daire Başkanı Turgut Erhan, Yozgat’a gelerek İl Müftülüğü koordinesinde bir dizi programa katıldı.

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden ile birlikte Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi ve KYK Bozok Öğrenci Yurdunda misafir edilen depremzedeleri ziyaret eden Başkan Erhan, depremzedeler ile sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İftar öncesinde Başkan Erhan, zekât ibadetinin öneminden bahsetti.

“YARDIMA KOŞMALIYIZ”

İl Müftülüğünün organize ettiği, Yozgatlı iş insanları, esnaf ve sanayicilerin de katıldığı iftar programına katılan Daire Başkanı Erhan, yemek sonrası yaptığı konuşmada, “Hz. Muhammed (SAV) hayatı boyunca yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik etmiş, hep garibin, öksüzün, yetimin yanında olmuştur. Bizlerde çevremizde bize ihtiyaç duyan insanların yanında olmalı ve yardımına koşmalıyız. Bizim inancımız bu yöndedir. Rabbimiz Zekât ibadetini Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayette namaz ile birlikte emretmektedir. Namaz dikey bir ibadettir. Yani direk yaratan ile bağlantı sağlamakta, Rabbimiz ile olan bağlarımızı güçlendirmektedir. Zekât iste yatay bir ibadettir. Yani yaratılanla bağ ve bağlantımızı sağlayan, insanlara yardımlaşmayı dayanışmayı bu vesileyle önceleyen bir ibadettir. Bundan dolayı bu iki emir hep yan yana zikredilmiştir” ifadelerini kullandı.

“ZEKÂTI ANLATACAĞIZ”

Erhan konuşmasının devamında, “Diyanet İşleri Başkanlığı Zekât İbadetini topluma anlatmak ve insanları bu konuda bilinçlendirmek üzere Zekât Hizmetleri Daire Başkanlığını kurmuştur. Bizler Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile birlikte bu hizmeti vermekteyiz. Siz hayırsever vatandaşlarımız vesilesi ile deprem bölgelerinde büyük yardım hizmetleri sunmaktayız. Yüce Rabbim kazanan, kazandığını da elinde olmayan insanlar ile paylaşan, fakirin malındaki hakkını çıkarıp malını temizleyen ve bu uğurda gayret ederek rıza-i ilahiyi elde etmek için çalışan siz değerli kardeşlerimden ve milletimizden razı olsun. Sizler ile bizi bir araya getiren Kıymetli İl Müftümüz Sayın Ali Gülden hocamıza da çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programa Bölge Yatılı Kur’an Kursunun tadilatını da gerçekleştiren Çayıralanlı hayırsever iş insanı İbrahim Hazer, Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi Müdürü Zeki Günbey, Yozgatlı iş insanları, esnaf ve sanayiciler ile din görevlileri katıldı. Haber Merkezi