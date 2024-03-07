Düzenlenen vefa yemeğine AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, İl Başkanı Çelebi Altuntaş, AK Parti Sorgun Belediye Başkan Adayı Murat Gürbüz, Sorgun İlçe Başkanı Ahmet Soysal, AK Parti Sorgun Kadın Kolları Başkanı Münire Tıraşoğlu, AK Parti Sorgun Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Enes Şahin, parti yönetimi ve çok sayıda davetli katıldı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, yemekteki konuşmasında, “Tek derdimiz bu topraklara hizmet etmek” dedi.

AK Parti'nin bir vefa hareketi olduğuna işaret eden Akgül, “Vefa olmazsa bereket olmaz. AK Parti Sorgun İlçe teşkilatımızın düzenlemiş olduğu vefa yemeğinde teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. Merhum İlyas Arslan'ın memleketi Sorgun'umuzda emaneti geri almak için hazırız, kararlıyız. Geçmişten bugüne ak davamızın başarısı için ter döken, emek harcayan kıymetli dava ve yol arkadaşlarımızla el ele vererek, Sorgunlu hemşehrilerim güçlü desteğini yine arkamıza alarak ak sancağımızı bir kez daha belediye burçlarına dikeceğiz” dedi.

“HAZIRIZ KARARLIYIZ”

Şahan, “Sorgun’umuzun millete hizmet davasına gönül vermiş teşkilat mensuplarıyla bir aradayız. Sorgun’u en iyi hizmetle buluşturmak için hazırız kararlıyız, gerçek belediyecilik için; Sorgun’umuzu inşallah muradına kavuşturacağız” şeklinde konuştu.