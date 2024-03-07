Sorgun ilçesine İstanbul’dan davet üzerine gelen sıcak cam sanatı usta öğreticisi Tuluğ Sepet, sanatının inceliklerini anaokulu öğrencilerine öğretiyor.

Sorgun Yeşilyurt İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni Kübra Şahin’in daveti üzerine ilçeye gelen sıcak cam sanatı usta öğreticisi Tuluğ Sepet, anaokulu öğrencilerinin hayallerini camla buluşturdu. Atölye ortamında sıcak cam sanatının inceliklerini öğrencilere aktaran Sepet, 6 yaşında babasından öğrendiği bu sanatı çocukların erken yaşta öğrenmesi için çalıştığını söyledi.

Şehit Hamza Uludağ Anaokulunda düzenlenen etkinlikte çocukların hayal ettiği ürünleri birlikte tasarlayan Sepet, sıcak cam sanatını gelecek nesillere taşımak amacında olduğunu belirtti.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Sorgun ilçesine gelerek anaokulu öğrencileriyle buluştuğunu da anlatan usta öğretici Sepet, “Amacımız çocuklarımızın bu sanatı erken yaşta tanıması. Camın nasıl eriyip şekillendirildiğini görmeleri ve bu sanatı daha iyi tanımaları için Sorgun’a geldik. Bu imkana sahip olmayan birçok çocuğumuz var, biz de burada onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bunun için de mutluluk duyuyorum” dedi.

Okullarında düzenlenen etkinlikten memnuniyetlerini ifade eden öğrenciler ve okul yönetimi usta öğretici Tuluğ Sepet’e teşekkür etti.